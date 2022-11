Erst Corona, nun die steigenden Energiepreise: Die Weihnachtsmärkte haben es in diesem Jahr wieder einmal nicht leicht - so fallen mancherorts Attraktionen wie Eisbahnen aus und es wird vermehrt Strom gespart. Nichtsdestotrotz können sich kleine und große Gäste auch 2022 auf eine große Anzahl an Weihnachtsmärkten, Basaren und Hüttendörfern freuen, die kulinarisch, musikalisch und handwerklich einiges zu bieten haben.

Die Weihnachtsmärkte in Ostwestfalen-Lippe 2022 Mit Beginn der Adventszeit werden in Ostwestfalen-Lippe jährlich die Weihnachtsmärkte geöffnet - wie hier in Bielefeld. Foto: Bernhard Pierel Bis zum 23. Dezember duftet es in der Paderborner Innenstadt nach Mandeln, Zimt und Anis. Foto: Oliver Schwabe Weihnachtsmarkt Herford: Die XXL-Tanne auf dem Alten Markt ist so etwas wie das Wahrzeichen des Herforder Weihnachtslichtes. Foto: Moritz Winde Bis zum 24. Dezember ist der Bad Oeynhausener Weihnachtsmarkt mit all seinen Attraktionen für die Besucher aus der Kurstadt und weit darüber hinaus geöffnet. Foto: Thomas Klüter Der Höxteraner Weihnachtsmarkt öffnet traditionell vom 24. November bis 24. Dezember 2022 werktags von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 13 bis 19 Uhr, und Heiligabend von 11 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz mit gemeinsamen Weihnachtsliedersingen um 12 Uhr. Foto: Michael Robrecht Die Viertklässlerin Jule Pieper hat den Wiedenbrücker Christkindlmarkt feierlich eröffnet. Mehr als einen Monat lang öffnen die Verkaufsstände täglich ihre Türen. Letzter Öffnungstag ist Freitag, 23. Dezember. Foto: Im lippischen Blomberg erleben Besucher jährlich am ersten Adventswochenende einen niederländischen Adventsmarkt. Foto: Heimatverein Sint Nicolaas e.V.

1. Adventswochenende

Weihnachtseinkäufe speziell am Samstagvormittag und die vielen Weihnachtsmärkte ziehen Besucherinnen und Besucher voraussichtlich am kommenden Wochenende in die Innenstädte.

Die Weihnachtsmärkte in Bielefeld

In diesem Jahr läuft der Weihnachtsmarkt in der Bielefelder Altstadt seit dem 21. November. Foto: Bielefeld Marketing

Weihnachtsmarkt in der Bielefelder Innenstadt

Der größte Weihnachtsmarkt ist in der Bielefelder Innenstadt zu finden. Neben Glühweinbuden und Grillwurstständen können Besuchen auch an Hütten mit Handwerkszeug oder Adventsdekoration vorbeischlendern.

Wann? 21. November bis 30. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Bielefeld 2022

Braker Weihnachtsmarkt

Am ersten Adventswochenende soll weihnachtliche Stimmung im Bielefelder Stadtteil Brake herrschen. Der Weihnachtsmarkt dort lebt vor allem von seinen musikalischen Angeboten. Und das Besondere: An allen drei Tagen kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus, der für die Kinder Stutenkerle verteilt.

Wann? 25. bis 27. November

Mehr zum Braker Weihnachtsmarkt in Bielefeld 2022

Heeper Weihnachtsmarkt

Der Heeper Advent wird am 2. Dezember vom örtlichen Posaunenchor musikalisch eröffnet. Zu den Gästen zählt auch täglich der Nikolaus. Am 4. Dezember ist zudem verkaufsoffener Sonntag.

Wann? 2. bis 4. Dezember

Mehr zum Heeper Advent in Bielefeld 2022

Senner Adventsmarkt

Nach zwei Jahren der Corona-Zwangspause will man sich auch in Senne wieder genüsslich auf den Advent einstimmen. Parallel öffnen eine gemütliche Kaffeestube im Gemeindehaus sowie die Verkaufsstände für Kunsthandwerk und die Verzehrstände auf dem Marktplatz.

Wann? 26. und 27. Dezember

Mehr zum Senner Adventsmarkt in Bielefeld 2022

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Gütersloh

Am 24. November wird der Gütersloher Weihnachtsmarkt eröffnet. Foto:

Weihnachtsmarkt in Harsewinkel

24 Aussteller bereichern mit kreativen und kulinarischen Angeboten den Weihnachtsmarkt in Harsewinkel. Insgesamt 18 Verkaufsstände werden auf dem Markt aufgestellt. Besonderes Augenmerk sollten Besuchern aber nicht nur auf die lebensgroßen Krippenfiguren und die weihnachtlichen Kreativstände legen, sondern auch auf die verschiedenen Angebote der ehrenamtlich mitwirkenden Vereine, Organisationen und Initiativen.

Wann? 25. bis 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Harsewinkel

Weihnachtsmarkt in Spexard

Glühwein trinken und Kekse essen für den guten Zweck: Der Jugendförderverein Spexard lädt wieder zum Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz vor dem historischen Bauernhaus ein.



Zu neuen Betreibern von Hütten und Ständen kommt ein Kreis mit bewährten Ausstellern. Auf der Bühne trägt eine abwechslungsreiche Mischung aus Auftritten von Schulen, Kindertagesstätten und weiteren Akteuren wie gewohnt zur guten Stimmung bei. Ein Höhepunkt: Am Samstagabend tritt die bekannte Jazzband The Sazerac Swingers um den Spexarder Max Oestersötebier auf. Der Nikolaus schaut am Sonntag um 17.30 Uhr vorbei.

Wann? 2. bis 4. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Spexard 2022

Adventsmarkt in Verl

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann der Adventsmarkt an der St-Anna-Kirche wieder stattfinden. Die Vereine stehen in den Startlöchern. 14 Verler Vereine beteiligen sich dieses Mal, 13 Stände werden das adventliche Rund auf dem Kirchplatz bilden. So verkauft der Heimatverein Kaffee und Kuchen, die Sürenheider Schützen sind mit einem Imbissstand für Bratwurst und Pommesvertreten.

Wann? 2. bis 4. Dezember

Mehr zum Adventsmarkt in Verl 2022

Nikolausmarkt in Künsebeck

Geänderte Öffnungszeiten, aber dafür deutlich mehr Stände zum Stöbern und Verweilen: Der kleine, aber feine Künsebecker Nikolausmarkt rund um das Gemeindehaus wartet mit einigen Neuerungen auf und möchte kleine und große Besucher begeistern.

Wann? 4. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Künsebeck 2022

Christkindlmarkt Wiedenbrück

Der Wiedenbrücker Christkindlmarkt ist der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt im Kreis Gütersloh – und sicherlich auch einer der längsten. Mehr als einen Monat lang öffnen die Verkaufsstände täglich ihre Türen.

Weihnachtsmarkt in Liemke

Die Liemker Weihnacht ist in diesem Jahr ganz spontan entstanden. Die Holzhütten (Verkaufsstände) werden gemeinschaftlich aufgebaut. Bestückt und dekoriert werden sie von den „Standinhabern“, die selbst den Einkauf und den Verkauf regeln. Angeboten werden unter anderem Würstchenstand, Kaltgetränke, Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee, Kakao, Kuchen, Waffeln, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Liköre, Gehäkeltes, Selbstgenähtes und Gebasteltes. Es wird musikalische Untermalung geben, Kinderschminken ein Laserschießen mit Gewinnspiel. Der Nikolaus hat sich angekündigt.

Wann? 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Liemke

Weihnachtsmarkt in Schloß Holte und Liemke

Am ersten Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt der Ortgemeinschaft Stukenbrock statt. Ein abwechslungsreiches Programm mit Glühwein und weihnachtliche Leckereien erwartet die Besucher an der St. Johannes-Kirche.

Wann? 26. und 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Stukenbrock

Weihnachtsmarkt in Stukenbrock

Auf dem Holter Kirchplatz findet am dritten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock statt. Ein festliches Flair und Gemütlichkeit erwartet die Besucher auch in diesem Jahr.

Wann? 9. bis11. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Schloß Holte

Weihnachtsmarkt in Werther

Mehr Gemütlichkeit, mehr geschmückte Hütten, wieder mehr Engagement der Vereine, aber bitte weniger Kommerz - der Wunschzettel für eine „Frischekur“ des Christkindlmarktes Werther war lang geworden in den vergangenen Jahren. Ein Großteil dieser Wünsche könnte sich nun erfüllen: Nach monatelanger Vorbereitung soll vom 9. bis 11. Dezember ein stimmungsvoller Neustart des Christkindlmarktes gefeiert werden.

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt auf dem Hof Kruse in Isselhorst

Ein Muss für Fans des Mittelalterfestes Anno 1280, ein tolles Erlebnis für alle anderen: Zum dritten Mal findet auf dem Hof Kruse in Isselhorst (an der B61 zwischen Gütersloh und Bielefeld) der mittelalterliche Weihnachtsmarkt „Anno 1280 Weynacht“ statt.

Wann? 10. und 11. Dezember

Mehr zur Anno 1280 Weynacht

Weihnachtsmarkt in Gütersloh

Nach den Pandemie-Einschränkungen dürfen sich die Besucher in diesem Jahr wieder auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen. Jazz, Soul, Rock, Blues und Mitmachkonzerte sowie -programm für die Kinder wird auf die Bühne gebracht. Kulinarisch gibt es Flammkuchen, Churros, Pizza, Nudeln sowie ganz neu Möppkenbrot.

Weihnachtsmarkt in Rheda-Wiedenbrück

Der Wiedenbrücker Christkindlmarkt ist der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt im Kreis Gütersloh – und sicherlich auch einer der längsten. Mehr als einen Monat lang öffnen die 40 Verkaufsstände täglich ihre Türen.

Wann? 21. November bis 23. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Rheda-Wiedenbrück 2022

Hägeraner Advent

Der Nikolaus hat Werther-Häger auch in den beiden vergangenen Corona-Jahren nicht im Stich gelassen. Aber jetzt bekommt sein Besuch wieder einen großen Rahmen: Am Samstag, 3. Dezember, ist wieder Hägeraner Advent.

Wann? 3. Dezember

Mehr zum Hägeraner Advent 2022

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Minden-Lübbecke

Beim Albachtener Weihnachtsmarkt erwartet die Gäste eine stimmungsvolle Mischung aus kulinarischen Genüssen, weihnachtlichen Dekorationen, Geschenkideen und viel Musik. Foto: Weihnachtsmarkt Albachten

Weihnachtszauber in Lübbecke

Mike Lammers aus Lübbecke lädt erneut zum „Weihnachtszauber“ am Wiehenweg ein, diesmal vom 3. Dezember bis 6. Januar. Kleine Wunder und Sehenswürdigkeiten soll es im Zauberdorf genauso geben wie Glühweinkonzerte.

Weihnachtsmarkt in Lübbecke

Zur zweiten Adventswoche verwandelt sich die Lübbecker Innenstadt vom 30. November bis 4. Dezember wieder in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Adventlich geschmückte Geschäfte und zahlreiche Anbieter, die zum Weihnachtsmarkt kunsthandwerkliche Geschenkideen, Handarbeiten und vieles mehr anbieten, machen Lust zum Bummeln und Stöbern.

Wann? 30. November bis 4. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Lübbecke 2022

Weihnachtsmarkt in Espelkamp

Der Stadtmarketingverein Espelkamp veranstaltet nach einer zweijährigen Pause wieder den Espelkamper Lichterglanz. Vom 8. bis 11. Dezember werden zahlreiche Weihnachtsmarkthütten auf dem Grünanger um den Stadtbrunnen aufgebaut, liebevoll dekoriert, geschmückt und beleuchtet.

Wann? 8. bis 11. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Espelkamp 2022

Weihnachtsmarkt in Rahden

Hoher Besuch hat sich dieses Jahr wieder angesagt: Am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr, kommt der Weihnachtsmann zu den Rahdener „Dezemberträumen“ auf den Vorplatz der St.-Johannis Kirche.

Weihnachtsmarkt in Preußisch Oldendorf

Nach zwei Jahren coronabedingter Auszeit gibt es sicherlich viele, die sich darauf freuen, dass es endlich wieder einen „Sternenzauber “rund um die St.-Dionysius-Kirche in Preußisch Oldendorf gibt. Aber ganz besonders freut sich die neunjährige Liana Stach. Denn sie übernimmt an den beiden Markttagen, am Wochenende 10. und 11. Dezember, die Rolle der Sternenfee.

Wann? 10. und 11. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Preußisch Oldendorf 2022

Weihnachtsmarkt Schloss Benkhausen

Weihnachtlicher Lichterglanz, verführerischer Duft, besinnliche Musik und ein außergewöhnliches Ambiente: Das „Winterliche Schlossvergnügen“ auf Schloss Benkhausen ist für viele Menschen in der Region der stimmungsvolle Höhepunkt der Vorweihnachtszeit.

Wann? 17. und 18. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt am Schloss Benkhausen 2022

Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen

Rund um den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und im Kurpark überlässt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH auch in diesem Jahr nichts dem Zufall. Neben dem bekannten Hüttenzauber gibt es in diesem Jahr erstmalig eine Kunsteisbahn.

Wann? 21. November bis 24. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen 2022

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Paderborn

Weihnachtsmarkt in Paderborn (Archivbild). Foto: Jörn Hannemann

Weihnachtsmarkt in Delbrück

Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln über den Kirchplatz zieht, festlich geschmückte Stände vor historischer und weihnachtlicher Kulisse erstrahlen, dann laden die Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Baptist und die Delbrücker Marketinggemeinschaft wieder zum Adventsmarkt auf den historischen Kirchplatz ein. Am Samstag, 26. November, von 15.30 bis 21 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11.30 bis 19 Uhr werden viele Musik- und Tanzgruppen aus Delbrück und der Region für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Wann? 26. und 27. November

Mehr zum Adventsmarkt in Delbrück 2022

Weihnachtsmarkt an der Wewelsburg

Beim Duft von Glühwein und Weihnachtsmusik lädt das Ambiente der beleuchteten Wewelsburg zum Stöbern und Verweilen am Samstag, 3. Dezember, erstmals zum Weihnachtsmarkt ein. Dieser öffnet von 14 bis 22 Uhr.

Wann? 3. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt an der Wewelsburg 2022

Weihnachtsmarkt in Lichtenau

Der Weihnachtsmarkt in Lichtenau-Kleinenberg will am ersten Adventswochenende Lust aufs Fest machen. Die Fäden der Organisation laufen bei der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft zusammen.

Wann? 25. bis 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Lichtenau-Kleinenberg 2022

Weihnachtsmarkt am Mallinckrodthof in Borchen

Zwei Jahre mussten die Borchener auf ihr „Fest des Jahres“ verzichten: Am ersten Adventswochenende ist es endlich wieder soweit: Vorweihnachtliche Stimmung hält mit dem 16. Adventsmarkt am Mallinckrodthof Einzug – mit 90 Ständen, großem Bühnenprogramm und dem Adventsmarktengelchen, das Geschenke verteilt.

Wann? 25. bis 27. November

Mehr zum Adventsmarkt am Mallinckrodthof 2022

Weihnachtsmarkt in Paderborn

Es duftet nach Mandeln, Zimt und Anis. Die Hände werden mit dem heißen Glühwein oder Kakao aufgewärmt. Der Paderborner Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten bis zum 23. Dezember.

Nikolausmarkt in Büren

Zum gemütlichen Bummel im weihnachtlichen Ambiente lädt von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Dezember, der Bürener Nikolausmarkt ein. Kunsthandwerk, Essen, Trinken und vieles mehr gibt es auf dem Marktplatz.

Wann? 9. bis 11. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Büren 2022

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Herford

Die XXL-Tanne auf dem Alten Markt ist so etwas wie das Wahrzeichen des Herforder Weihnachtslichtes. Foto:

Weihnachtsmarkt in Bünde

In der Elsestadt wird es festlich: Nach der Eröffnung mit dem traditionellen Laternenumzug wurde die Beleuchtung der großen Nordmanntanne auf dem Rathausplatz erstmals eingeschaltet. Parallel dazu wird das vorweihnachtliche Fest „Ein Weihnachtsbaum für Bünde“ eröffnet, das nach langer Corona-Zwangspause am Donnerstag sein Comeback feiern wird. Vier Tage lang, vom 24. bis 27. November, findet der „Adventsmarkt von Bündern für Bünder“ mit einer Menge Programm und Kurzweil auf dem Rathausplatz statt.

Wann? Ab dem 24. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Bünde

Weihnachtsmarkt in Rödinghausen "Am Wiehen"

Zum ersten Mal seit 2019 findet wieder der Weihnachtsmarkt in Rödinghausen statt. Am 3. und 4. Dezember erwartet alle Besucher ein buntes und erlebnisreiches Angebot - weihnachtliche Bastelarbeiten, Leckeres zu Essen und zu Trinken und vieles mehr.

Wann? 3. und 4. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Rödinghausen

Weihnachtsmarkt in Spenge

Was den Ablauf angeht, so bleibt in Spenge alles beim Alten: Es wird ein Hüttendorf aufgebaut, dessen Buden von Vereinen und Schulen betreut werden. In der Kirche singen der Widukind-Chor, der Chor Grenzenlos und der Chor der Grundschule Spenge-Land, der auch die Eröffnung am Samstag, 10. Dezember, um 15 Uhr mitgestaltet. Außerdem sind das Musikschulorchester „FReI“ und Bläser aus Riga dabei. Der Nikolaus wird diesmal eine eigene Hütte bekommen, in der sich die Kinder eine Leckerei abholen können. Er wird am Samstag und Sonntag vor Ort sein.

Wann? 10. und 11. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Spenge

Weihnachtsmarkt in Kirchlengern

Auch Kirchlengern will man wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Er soll am Samstag, 3. Dezember, stattfinden. Ausrichter ist der Verein „Kirchlengern Handelt“.

Wann? 3. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Kirchlengern

Weihnachtsmarkt auf Gut Bustedt

Nach der Corona-Pause wird es auch auf Gut Bustedt 2022 wieder einen Weihnachtsmarkt geben.

Wann? 4. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 auf Gut Bustedt

Weihnachtsmarkt in Löhne-Mennighüffen

Ab 15 Uhr gibt es am Samstag, 26. November, Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. Der Laternenumzug für die Kinder startet um 16.45 Uhr am Parkplatz Edeka Brinkmann und endet am Weihnachtsmarkt rund um die Kirche. Stände heimischer Vereine und ein Kinderkarussell runden den Weihnachtsmarkt ab, der sich nach Hoffnung der Organisatoren wie in den vielen Jahren vor der Pandemie als „der“ Treffpunkt der Mennighüffener und Löhner in der Vorweihnachtszeit erweisen wird – zumal der „Winterzauber“ mit seinen Aktivitäten rund um die Werretalhalle dieses Jahr noch nicht stattfinden wird.

Wann? 26. und 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Löhne-Mennighüffen

Weihnachtsmarkt in Vlotho-Valdorf

Die 17. Auflage des Valdorfer Weihnachtsmarkts wird größer denn je zuvor. Mehr teilnehmende Vereine und zusätzliche Angebote lassen am Samstag, 26. November, ein kleines Weihnachtsdorf auf dem Platz rund um Schule, Sporthalle und Kindergarten Topsundern entstehen.

Weihnachtsmarkt in Vlotho-Uffeln

Eine prächtige, fünf Meter hohe Tanne steht bereits auf dem Vorplatz des Evangelischen Gemeindezentrums Zachäus. Die Saison der Advents- und Weihnachtsmärkte hat Vlotho also offiziell erreicht: Am Sonntag, 27. November, wird der geschmückte Christbaum den „Adventszauber“ in Uffeln zieren.

Weihnachtsmarkt in Elverdissen

Auf dem Kirchplatz in Herford-Elverdissen findet nach zwei Jahren Corona-Pause auch wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Geöffnet ist am Freitag, 2. Dezember, von 17-21 Uhr sowie am Samstag, 3. Dezember, von 16-21 Uhr.

Wann? 2. und 3. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Elverdissen

Weihnachtslicht in der Herforder Innenstadt

Bis zum 30. Dezember locken mehr als 40 festlich geschmückte Buden die Besucher in die Herforder Innenstadt - von der Radewig bis zum Neuen Markt in die Fußgängerzone.

Wann? 21. November bis 30. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Herford

Weihnachtsmarkt an der Stiftskirche in Enger

Zwei Jahre lang haben die Engeraner auf den Adventsbummel verzichten müssen, jetzt laden Kaufmannschaft und Kultur- und Verkehrsverein wieder zum adventlichen Beisammensein rund um die Stiftskirche ein.

Wann? 25. bis 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Enger 2022

Adventsmarkt in Spenge-Lenzinghausen

Der Adventsmarkt in Lenzinghausen findet wieder Samstag vor dem ersten Advent, am 26. November, rund um die Pauluskirche statt.

Der bekannte Weihnachtsmarkt auf Gut Böckel in Rödinghausen fällt 2022 erneut aus.

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Höxter

Weihnachtsmarkt in Höxter (Archivbild). Foto: Michael Robrecht

Weihnachtsmarkt in Beverungen-Blankenau

Blankenau startet wieder durch. Am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, findet der 14. Adventsmarkt in Blankenau statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause warten alle Freunde des Blankenauer Adventmarktes sehnsüchtig auf die wunderschöne Veranstaltung in der Dorfstraße vor der Kirche. Geöffnet ist am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Wann? 26 und 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Beverungen-Blankenau 2022

Weihnachtsmarkt in Höxter

Öffnungszeiten des Höxteraner Weihnachtsmarktes: Montag bis Samstag: 11 bis 19 Uhr. Freitags mit Live Musik bis 20 Uhr, Sonntags von 13 bis 19 Uhr. Heiligabend: 11 bis 14 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag am 2. Advent, 4. Dezember. Traditionelles Weihnachtssingen der Musikschule Höxter am Dienstag, 24. Dezember um 12 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt.

Wann? 24. November bis 24. Dezember

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Höxter 2022

Weihnachtsmarkt in Warburg

Ob Kinderpunsch, Glühwein oder Kerzen - die Aussteller des „Wintergenusses“ kommen direkt aus der Region und bieten am 2. Advent allerhand Weihnachtliches an. In Verbindung mit dem kleinen Markt auf dem Warburger Neustadt-Marktplatz wird in diesem Jahr auch die Stiefelaktion der Werbegemeinschaft Warburger Hanse stattfinden.

Wann? 4. Dezember

Mehr zum Wintergenuss in Warburg 2022

Die Weihnachtsmärkte im Kreis Lippe

In Blomberg erleben Besucher jährlich am ersten Adventswochenende einen niederländischen Adventsmarkt. Foto: Heimatverein Sint Nicolaas e.V.

Niederländischer Weihnachtsmarkt Sint Nicolaas in Blomberg

In Blomberg erleben Besucher jährlich am 1. Adventswochenende einen niederländischen Adventsmarkt – einmalig in Lippe! „Piet-Piet-Piet“, so klingt es durch die Straßen der romantisch beleuchteten Altstadt, wenn der Sinterklaas mit seinen „Zwarte Pieten“ den Markt besucht. Die Niederlande und Blomberg verbindet eine bereits über 40 jährige Freundschaft, die der Ursprung dieses besonderen Adventsmarktes ist.

Wann? 25. bis 27. November

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Blomberg 2022

Weihnachtsmarkt im Detmold

Die Stadt Detmold und die Werbegemeinschaft „Die Händler“ veranstalten den Weihnachtsmarkt ab diesem Jahr nicht mehr auf dem Marktplatz, sondern im historischen Ambiente des Schlossparks. Leuchtkugeln in den Bäumen und ein neues, wärmeres Licht in den Weihnachtshütten sorgen für eine gemütliche Stimmung wie bei Kerzenschein und Kaminfeuer. Auch das fürstliche Residenzschloss ist festlich illuminiert und lädt Kinder und Erwachsene zu besonderen weihnachtlichen Veranstaltungen ein.