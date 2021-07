„Weil sie mir so gut gefallen!“

Bielefeld

Sein kleiner, terrassenartig angelegter Garten mitten in Brackwede ist ein buntes Blütenmeer im Halbschatten einer stattlichen Kastanie. Neben vereinzelten Lilien und Geranien blühen dort 45 Hochstämmchen der anmutigen, ursprünglich in Süd- und Mittelamerika heimischen Fuchsien dicht an dicht – in vielen Farben, Formen und Blütengrößen. „Bis auf drei oder vier Doppelte sind alles verschiedenen Arten“, sagt Wilhelm Rosenbaum.

Von Markus Poch