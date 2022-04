Weißes Känguru wird neuer Liebling

Was im Hofladen Meyer zu Bentrup an Obst und Gemüse übrig bleibt, ist ein gefundenes Fressen für die elf Kängurus des Campingplatzes. Auch der kleine Albino, noch im Beutel der Mutter hängend, macht sich schon über erste Salatblätter her. Später kommen Leckereien wie Tannengrün oder Obstbaumrinde hinzu.

Foto: Thomas F. Starke