Weite Sicht über die Stadt durch 1150 Fenster

Bielefeld

Die erste Fensterreihe ist fertig, an einer zweiten wird gerade gearbeitet: Am früheren Fernmeldehochhaus am Kesselbrink geht die Neugestaltung sichtbar voran. Und wenn Bielefelds höchstes Haus saniert wird, ist das in vielerlei Hinsicht eine große Nummer – und eine Baustelle mit besonderen Herausforderungen.

Von Peter Bollig