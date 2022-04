Weiter warten und in Erinnerungen schwelgen

„Das ist immer ein ganz besonderes Gefühl,“ erinnert sich der 82-Jährige und ergänzt: „Ein ganz besonders gutes“.

Unvergessen für Albrecht Lämmchen ist der 10. März 1979, als Arminia mit 4:0 im Olympiastadion den großen FC Bayern vorführte. „Der schönste Sieg.“ Gerne erzählt das DSC-Urgestein, der bis heute in verschiedensten Position für den Club der Ostwestfalen ehrenamtlich aktiv ist, über seine persönlichen Erlebnisse mit Bayern München. Bis 2008 leitete er die Pressekonferenzen bei Heimspielen, die Star-Trainer an seiner Seite. „Hitzfeld und Trapattoni, das waren echte Gentlemen.“ Viel lockerer sei es damals zugegangen, sag Lämmchen, und deutet auf ein Foto aus vergangenen Tagen im MAFA, dem Clubmuseum in der Schüco-Arena, das dort in einer Vitrine zu sehen ist. „Das bin ich.“

Ronald Maul gehörte zu der Mannschaft, die 1997 die Bayern schlagen konnte. Sein Trikot hängt im MAFA Museum. Foto: Thomas F. Starke

Hier, im MAFA (Museum/Archiv/Forum Arminia), sitzt Albrecht Lämmchen an diesem Ostersonntagnachmittag zusammen mit anderen Ehrenmitgliedern. Der DSC hat sie zum Top-Spiel gegen den Deutschen Meister eingeladen in das „Allerheiligste“. Während sich draußen auf dem Rasen Neuer, Lewandowski und Co warm machen für das Bundesligaspiel, lassen sich die Ehrenmitglieder dort Deftiges und Getränke schmecken. Und tauschen Erinnerungen aus.

Einer, der einiges zu erzählen hat, ist Ronald Maul. Es ist fast genau 25 Jahre her, als er in diesem Stadion am 12. März 1997 in der 11. Minute Stefan Kuntz das 1:0 gegen den FC Bayern auflegte. Am Ende gewannen die Arminen 2:0. Das Trikot mit der Nummer 12 hängt auch im MAFA. „Das war ein absolutes Highlight-Spiel,“ erinnert sich Maul. „Das bleibt haften.“ Natürlich freue man sich nach Siegen gegen den FC Bayern als kleinerer Bundesligist besonders, gibt Maul zu. „Da erinnert man sich gerne zurück, auch Jahre später, wenn man sich mal wieder trifft.“ Und andere erinnern sich auch gerne an die Siege von sogenannten „Underdogs“ gegen den großen FCB. Erst kürzlich sei er kontaktiert worden für ein Buchprojekt über Mannschaften, die gegen die Bayern siegreich waren.

Der aktuellen Mannschaft des DSC blieb ein solches Erlebnis am Ostersonntag versagt, da half auch ein ausverkauftes Stadion oder ein Schiedsrichter namens Jöllenbeck wenig. „Für einen solchen Sieg muss einfach alles passen. Und der Gegner einen vielleicht ein wenig unterschätzen und denken: Das wird schon laufen, das schaukeln wir schon nach Hause,“ erläutert Ronald Maul.

Dicht umlagert wurden die beiden Bayern-Busse bei ihrer Ankunft in der Schüco-Arena. Foto: Thomas F. Starke

Es hat nicht alles gepasst, und unterschätzt wurde die aktuelle DSC-Mannschaft vom Gegner auch nicht. Die Arminenfans müssen weiter warten. Und sich erinnern.