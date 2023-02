Welche Schulen haben noch freie Plätze?

Die offiziellen Aufnahmebestätigungen oder Ablehnungsbescheide werden von den Schulen vor den Osterferien versendet. Die Schulen werden jene Eltern von Schülerinnen und Schülern, die einen Ablehnungsbescheid erhalten, auf die freien Plätze an anderen Schulen hinweisen.

An Gymnasien und Gesamtschulen können insgesamt ausreichend Plätze angeboten werden. Jedoch wird es nicht in jedem Fall möglich sein, einen Platz an der gewünschten Schule zu bekommen. Gegenüber dem Vorjahr hat es einen Rückgang an Anmeldungen an Gesamtschulen, Gymnasien und Sekundarschulen gegeben.

Die Realschulen hingegen verzeichnen einen Zuwachs an Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr. An den Realschulen reichen die Aufnahmekapazitäten nicht aus, auch dort werden Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden müssen. An den Sekundarschulen sind die freien ebenfalls Plätze knapp. Bei Wunsch nach einem Schulplatz im integrierten System können die Gesamtschulen noch freie Plätze anbieten.

Weitere Informationen zum Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule sowie ein Überblick über die Schulprofile finden sich unter www.bildung-in-bielefeld.de. Das Amt für Schule veröffentlicht eine Übersicht über freie Plätze für die 5. Klasse unter www.bielefeld.de.