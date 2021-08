„Wellcome-Engel“ schenken kleine Auszeiten

Bielefeld

Für Michaele Reichardt, Mutter von Ole (fünf) und Valentin (eineinhalb), ist Britta Strothmann ein Engel – ein „Wellcome-Engel“. „Wellcome“ ist ein Angebot an junge Familien für kleine Auszeiten vom Alltag, das es an 230 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt und in Bielefeld von der Familienbildungsstätte Hedwig-Dornbusch-Schule koordiniert wird.

Von Burgit Hörttrich