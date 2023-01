Tafel-Vorsitzender Doussier steht vor großen Körben mit aufgetauten Lebensmitteln, die vernichtet werden mussten. Mittlerweile ist das sabotierte Tiefkühlhaus repariert worden und wieder in Betrieb.

„Seit Dienstagnachmittag ist das Tiefkühlhaus wieder in Betrieb“, sagte Tafel-Vorsitzender Thomas Doussier am Mittwoch auf Anfrage. Die Reparaturarbeiten an der zerstörten Kühlung hätten etwa drei Stunden lang gedauert.