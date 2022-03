Weltkriegssoldat verstört Spaziergänger

Nach der Begegnung von Spaziergängern mit einem Uniformierten mit Stahlhelm und Gewehr in einem Bielefelder Waldgebiet warnt die Polizei davor, den Mann anzusprechen.

Der Unbekannte war am 13. Närz in US-amerikanischer Weltkriegsuniform durch den Sennestädter Wald spaziert und Passanten unangenehm aufgefallen. In den sozialen Netzwerken entwickelte sich daraufhin eine lebhafte Diskussion.

Der Fall sei der Polizei bekannt, die Identität aber nicht abschließend geklärt, sagte Polizei-Sprecherin Hella Christoph. Deshalb sei es nicht möglich, etwas zum Motiv des Mannes zu sagen.

Das Tragen dieser Waffe sei nur mit gültigem Waffenschein erlaubt, teilte die Polizei mit. Sollte es sich um eine sogenannte Dekowaffe handeln, sei das Tragen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Zu groß sei die Gefahr, dass es zu einer Verwechslung mit einer scharfen Waffe kommt. Spaziergänger, die auf den Mann treffen, sollen ihn nicht ansprechen, Abstand halten und die Polizei rufen, so die Sprecherin.

Ob es sich bei dem Unbekannten um einen so genannten Reichsbürger handelt, der die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennt, ist bislang unklar.