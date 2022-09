Weltsensation Tonfilm

Der 17. September 1922. Im Alhambra-Theater in Berlin werden 1000 Zuschauer - einer davon Albert Einstein - Zeugen einer Weltsensation: Der erste Tonfilm flimmert über die Kinoleinwand. Genau 100 Jahre später eröffnet das Murnau-Massolle-Filmforum an diesem Samstag, dem 17. September 2022, die neue Sonderausstellung „Als die Bilder sprechen lernten“. Gewidmet ist die Schau vor allem Joseph Massolle (1889-1957), einem gebürtigen Bielefelder, der gemeinsam mit Hans Vogt und Jo Engl den Tonfilm miterfunden hat.

Vor 100 Jahren im Alhambra zu erleben war kein Werk in Spielfilmlänge, sondern eher eine Revue, sagt Dr. Holger Schettler, Geschäftsführer der Stiftung Tri-Ergon-Filmwerk, die das Murnau-Massolle-Forum (MuMa) im Januar an der Walter-Werning-Straße 9 in Hillegossen eröffnet hat. Schettler: „Mizzi Fink sang die Arie der Pagen aus Hugenotten, ein Drehorgelmann spielte, es waren Szenen aus dem Stück 'Der Brandstifter' zu sehen. Der Abend war eine absolute Sensation.“