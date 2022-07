Wem gehört das Fahrrad?

Bei der Festnahme von Tätern ist an diesem Dienstag ein gestohlenes E-Bike sichergestellt worden. Die Polizei Bielefeld sucht den rechtmäßigen Eigentümer.

"Am Dienstagmorgen nahm die Bielefelder Polizei in einer Grünanlage an der Paulusstraße drei Personen vorläufig fest, nachdem diese zuvor vermutlich im Bereich des Bielefelder Hauptbahnhofs ein E-Bike entwendet hatten", berichtet Polizeisprecherin Hella Christoph.

Die Personen wurden nach einem Zeugenhinweis von Polizisten gestellt, als sie gerade das Schloss des Fahrrades „geknackt“ hatten. "Die männlichen Tatverdächtigen im Alter von 33 bis 39 Jahren sind der Bielefelder Polizei bereits wegen anderer Delikte bekannt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen", sagt die Polizeisprecherin.

Die Polizeibeamten konnten das Diebesgut, ein grün-weißes E-Bike mit der Aufschrift emobil.e-steiermark.com, Typ i:SY26, und einen schwarzen Korb am Lenker sicherstellen. Bisher konnte der Eigentümer nicht ermittelt werden.

Die Ermittlungen ergaben, dass derartige E-Bikes in der Vergangenheit von einem österreichischen Energiedienstleister vermietet wurden, dann jedoch auch an Privatpersonen veräußert worden waren.

Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Bielefelder Polizei, Kriminalkommissariat 16, unter Tel. 0521/5450 in Verbindung zu setzen.