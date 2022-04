Weniger Flüchtlinge in Turnhallen

Obwohl die Stadt Bielefeld am 5. April ein Aufnahmestopp für Geflüchtete aus der Ukraine verhängt hat, sind in den vergangenen zweieinhalb Wochen rund 200 weitere Flüchtlinge in Bielefeld aufgenommen worden. Mittlerweile haben 3973 Menschen aus der Ukraine in Bielefeld eine Zuflucht gefunden.

"Damit stabilisiert sich die Zahl auf hohem Niveau“, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger dieser Zeitung. Vom Aufnahmestopp ausgenommen sind Flüchtlinge, die einen Bezug zu Bielefeld haben – also enge Verwandte, die hier bereits leben – oder die einen Härtefall darstellen. Für alle anderen gilt in der Regel das Landesverfahren, was bedeutet, dass Ukrainer, die in Bielefeld ankommen, an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Bochum verwiesen werden, von wo aus sie nach einem Verteilschlüssel an andere Kommunen weitergeleitet werden. Diese Regelung gelte nach wie vor, sagt Ingo Nürnberger.