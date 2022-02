Viele Corona-Patienten sind eigentlich wegen anderer Erkrankungen in Krankenhäusern – Personalausfall in der Omikron-Welle ein großes Problem

Bielefeld

Die Omi­kron-Variante hat die Corona-Lage in den Krankenhäusern in OWL deutlich verändert. Wie eine WESTFALEN-BLATT-Umfrage unter Kliniken in der Region zeigt, ist nun nicht mehr eine große Zahl schwerkranker Patienten insbesondere auf Intensivstationen die Herausforderung. Ein großes Problem stellt jetzt vor allem der Ausfall von Personal wegen Isolation oder Quarantäne dar.

Von Oliver Horst