„Wenn das Stück größer ist als ich selbst“

Schon Goethe zeigte sich fasziniert von Egmont, dem legendären Verfechter von Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, dessen Hinrichtung am 5. Juni 1568 den Beginn des Spanisch-Niederländischen Krieges markierte, und setzte ihm in seinem Trauerspiel Egmont ein Denkmal, wofür Ludwig van Beethoven seine berühmte Schauspielmusik schrieb.

In Bezugnahme auf Beethoven fügte Christian Jost der Rezeptionsgeschichte eine weitere Facette hinzu: die 2020 in Wien uraufgeführte Oper Egmont. Sie feiert in deutscher Erstaufführung am Samstag, 23. April, Premiere im Stadttheater. Uta Jostwerner sprach zuvor mit dem Komponisten Christian Jost.