Wenn der Patient mehr weiß als der Arzt

Bielefeld

Wer unerklärliche körperliche oder geistige Probleme hat und von Ärzten oder in Krankenhäusern niemals eine befriedigende Diagnose bekommt, der leidet möglicherweise unter einer seltenen Erkrankung. Nach Schätzung der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen sind davon allein in Deutschland gut vier Millionen Menschen betroffenen. Mitglieder aus 13 Selbsthilfegruppen wollen an diesem Samstag in Bielefeld über das Phänomen informieren.

Von Markus Poch