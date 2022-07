Wenn die Amsel sich einen zwitschert

Bielefeld

Ein Sammelsurium aus gestreiften Stoffbändern, Rührbesen und Blumenuntersetzern, umrundet von emsig bastelnden Kommunalpolitikern: Dieser ungewohnte Anblick bot sich jetzt im Grünen Würfel am Kesselbrink. Ob aus der Bielefelder Ratsfraktion oder angereist aus Schloß Holte – unter dem Motto „Do it yourself: Futterstationen, Vogeltränken und Umweltschnack“ präsentierten sich die Grünen von ihrer zupackenden Seite.

Von Claudia Spanuth