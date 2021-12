Wenn Speck krank macht

Menschen, die unter Fettleibigkeit leiden, haben jetzt eine neue Adresse in Bielefeld: die Adipositas-Klinik am Klinikum Rosenhöhe. Start war am 1. Dezember. Ab sofort können Termine für das nächste Jahr vereinbart werden.

Am Klinikum Rosenhöhe in Bielefeld leitet Dr. Beate Herbig eine neue Adipositas-Klinik

Chefärztin ist Dr. med. Beate Herbig, die bereits langjährige Erfahrung als Chefärztin einer Adipositas-Klinik mitbringt.

Seit 2012 war sie Chefärztin der von ihr aufgebauten Adipositas-Klinik der Schön-Klinik in Hamburg. „Ich freue mich sehr über die Herausforderung, in Bielefeld das erste Zentrum, das sich ausschließlich der Behandlung dieser immer weiter zunehmenden Erkrankung Adipositas widmet, aufzubauen. Wir wollen einen Anlaufpunkt für schwer adipöse Menschen schaffen, an dem sie sich mit ihren Problemen aber auch Sorgen und Ängsten aufgehoben fühlen und kompetente Hilfe erhalten“, kommentiert Dr. Herbig den Neustart in Bielefeld.

Adipositas ist eine chronische und nicht heilbare Ernährungs- und Stoffwechselerkrankung, die äußerlich durch eine starke Vermehrung des Körpergewichts auffällt. Bei einem Body Mass Index (BMI) von 30 wird von Adipositas gesprochen. Der BMI errechnet sich aus Körpergewicht, Größe und Alter.

Dr. Beate Herbig leitet die neue Klinik. Foto: Klinikum Bielefeld

Gelenkbeschwerden, Schlafstörungen und Depressionen gelten als Folgeerkrankungen von Adipositas, die auch genetisch begründet sein kann. Zudem gilt Fettleibigkeit als Ursache für bedrohliche Krankheiten wie Fettleber, Diabetes Typ 2, Herzinfarkt und Schlaganfall. Starkes Übergewicht soll auch das Risiko bestimmter Krebserkrankungen erhöhen.

Seit 1. Dezember gibt es eine Adipositas-Klinik am Klinikum Rosenhöhe. Ab sofort können Termine vereinbart werden. Foto: Thomas F. Starke

Ernährungsumstellung und Sport reichen bei starker Adipositas nicht aus, um das Gewicht zu reduzieren.

In der Bielefelder Klinik wird deshalb auf Operationen gesetzt. Häufige Methoden sind der Magenbypass (Y-Roux) und der Omega Magenbypass. Bei beiden Verfahren wird ein kleinerer Teil des Magens abgetrennt und mit dem Dünndarm verbunden. Die häufigste Methode ist der Schlauchmagen, bei der zwar die Nahrungspassage erhalten bleibt, aber ein Großteil des Magens verloren geht.

Die eigentliche Operation erfolgt aber erst nach einer mehrmonatigen Vorbereitungsphase inklusive Ernährungsberatung.

Adipositas-Klinik: Dr. Beate Herbig und Ihr Team vergeben Beratungstermine für Januar 2022

Gerade Diabetiker profitierten sehr von einer solchen operativen Therapie. Adipositas-Operationen seien ein wesentlicher Baustein in der nachhaltigen Behandlung schwer übergewichtiger Menschen, heißt es seitens der Klinik.

Dr. Beate Herbig und Ihr Team vergeben ab sofort Beratungstermine für Januar 2022. Die Kontaktdaten der neuen Klinik sind auf der Internetseite https://klinikumbielefeld.de/adipositas-klinik.html zu finden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Dr. Herbig eine ausgewiesene Expertin zur Behandlung von Adipositas-Patienten gewinnen konnten“, sagt Klinikum-Bielefeld-Geschäftsführer Michael Ackermann zum Engagement der neuen Chefärztin. „In den vergangenen Jahren haben wir das medizinische Leistungsspektrum am Klinikum Rosenhöhe stetig weiterentwickelt und fügen nun einen neuen Leistungsbereich hinzu“, kommentiert Ackermann die strategische Entscheidung.