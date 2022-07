Wer kann sich das noch leisten?

Immobilienmarkt auch in Bielefeld in Bewegung: Steigende Zinsen, steigende Preise

Bielefeld

Baukosten und Hypothekenzinsen steigen unverändert an. Wer neu bauen oder aus dem Bestand kaufen will, der muss scharf kalkulieren. Da wirkte dieser Tage die Nachricht des Online-Portals Immoscout24 wie ein erster Befreiungsschlag für Käufer. Steigende Kosten und Zinsen zeigen Wirkung, die Immobilien-Nachfrage sinkt, in deutschen Großstädten geben die Angebotspreise um bis zu 6,6 Prozent nach.

Von Jens Heinze