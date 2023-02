Brandstiftung in Bielefeld: Wer zahlt den Millionenschaden?

Zunächst einmal würden die Gebäude- sowie die Mietausfallversicherung für den Schaden aufkommen, erläutert Sonja Nees, Sprecherin der Aachener Grund, in deren Besitz sich die betroffene Immobilie Bahnhofstraße 1 befindet. „Wir stehen in engem Austausch sowohl mit unseren Versicherern als auch denen unserer Einzelhandelsmieter.“ Seit dem Feuer sind sowohl die Sport-Scheck- als auch die Tedi-Filiale geschlossen. Der Geschäftsbetrieb ruht, das Gebäude wird wie berichtet umfänglich saniert. Diese Arbeiten können noch Monate andauern. Erst dann werde die tatsächliche Höhe der Schadenssumme feststehen, so Nees

