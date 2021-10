Werbung des Bielefelder Theaters TAM in Bussen und Bahnen stößt auf Kritik

Barbara Gärtner aus Babenhausen ist 80 Jahre alt. Im Bus und auch in der Stadtbahn sah sie die Werbung auf den dortigen Digital-Displays und war über die Ausdrucksweise überrascht. „Ein Theater sollte Kultur und Bildung vermitteln und nicht in so einer Gossensprache kommunizieren“, sagt Barbara Gärtner. Eine öffentliche Einrichtung sollte sich so eine Sprache nicht zu eigen machen, findet sie.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar