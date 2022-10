Wernings Weinstube in Bielefeld schließt

Bielefeld

Mehr als 20 Jahre lang hat Daniela Werning eines der bekanntesten Restaurants in der Bielefelder Innenstadt geführt - mit viel Engagement und Herzblut. Jetzt zieht sie sich zurück. Wernings Weinstube am Alten Markt öffnet unter ihrer Regie an diesem Samstag zum letzten Mal. Doch lange leerstehen sollen die Räume unter dem Theater am Alten Markt nicht.

Von Hendrik Uffmann