Wertvolle Genbank in voller Blüte

Im Arboretum in Bielefeld-Dornberg erhält Hans-Joachim Bannier alte Obstsorten und züchtet für die Zukunft

Bielefeld

Weiß und rosa schimmern die Blüten im Licht der Morgensonne, Insekten schwirren umher, eine Meise flattert aus dem Nistkasten auf der Suche nach Futter für ihre Brut. Die Obstwiese mit Apfelbäumen 400 verschiedener Sorten, die Hans-Joachim Bannier in seinem Arboretum an der Dornberger Straße stehen hat, ist in diesen Tagen besonders prachtvoll anzusehen.

Von Hendrik Uffmann