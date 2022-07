Wespenalarm in NRW – aber bitte keine Panik!

Eine Gemeine Wespe (Vespula vulgaris) hat sich auf einem Teller mit süßem Holundergelee niedergelassen. In trockenen und warmen Jahren können sich Wespenvölker früher entwickeln.

In einer Bäckerei in Düsseldorf-Flingern liegen keine Rosinenschnecken und Puddingbrezeln in der Auslage, sondern nur ein Zettel mit dem Hinweis, dass es welche gibt. „Wir mussten alles Süße aus der Theke nehmen“, sagt die Verkäuferin. „Hier ist sonst alles voller Wespen, es ist extrem dieses Jahr.“