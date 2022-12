Westfalen-Jazz-Preis 2023 für Luise Volkmann aus Bielefeld

Der beim Internationalen Jazzfestival in Münster verliehene Preis besteht aus einer dreiteiligen Konzertreihe für die Preisträgerin. Die Jury aus Festivalleiter Fritz Schmücker, Waldo Riedel vom Jazzclub Domicil in Dortmund und Lena Jeckel vom Kulturamt Gütersloh, die lange Zeit Konzerte für den Bunker Ulmenwall programmiert hat, bezeichnet Luise Volkmann als „Ausnahmemusikerin“. Vor allem ihre kollektive Improvisation sowie ihre ständige Suche nach außergewöhnlichen Klängen, Sounds und Rhythmen zeichneten sie aus. „Ihre Projekte befassen sich auch mit politischen und sozialen Aussagen“, heißt es in der Jurybegründung. „Die Musikerin möchte ihre Musik nutzen, um Herzen zu berühren, sich zu solidarisieren, auf gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen.“

Jazzfestival in Münster vom 6. bis 8. Januar

Beim Jazzfestival in Münster vom 6. bis 8. Januar 2023 wird Luise Volkmann mehrfach in unterschiedlichen Formationen zu hören sein. Mit ihrer zwölfköpfigen Band Été Large tritt sie am Sonntag, 8. Januar 2023, im Großen Haus des Theaters Münster auf.Als Trio „3 Grams“ experimentiert sie mit Stimmen und Klang am Samstag, 7. Januar, im Kleinen Haus.

Zusätzlich bespielt sie jeweils am Festivalsamstag und -sonntag um 12 Uhr mit Été-Large-Mitgliedern für jeweils eine gute halbe Stunde die Dominikanerkirche in Münster, in der sich das Gerhard-Richter-Kunstwerk „Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel“ befindet. Weitere Preisträgerkonzerte wird es in Dortmund und Gütersloh geben.

Musikerin lebt heute in Köln

Luise Volkmann hat Saxofon, Komposition und Musikwissenschaft in Leipzig, Paris und Köln studiert. Seit 2021 lehrt Luise Volkmann an der Hochschule Darmstadt im Master-Studiengang „Expanded Media“ eine Mischung aus künstlerischer Konzeption und kulturphilosophischen Ansätzen. Die Musikerin lebt in Köln.