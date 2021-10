„Wetten dass...?“ als Bühnenstück

Das Chaos ist vorprogrammiert, wenn das Fernsehteam und die Zuschauer versuchen, die Probe dennoch zum Erfolg zu führen, um den etwas eitlen Moderator „Thommy“ bei Laune zu halten. „Wetten, dass…“ ist eine satirische Hommage an Europas erfolgreichste Fernsehshow. Bei Gästen wie Karl Lagerfeld, Hape Kerkeling und Otto bleibt kein Auge trocken. Die Saalwette, die Außenwette und ein Bagger sind natürlich auch dabei. Dazu Musik von Thommys Lieblingsband „Status Quo“ bis zum spektakulären Auftritt von Michael Jackson. Das Stück „Wetten dass...?“ hat am 5. November in der Komödie am Klosterplatz Premiere. Karten unter www.komoedie-bielefeld.de