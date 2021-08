Wibke Esdar auf Dialogtour in der Stadt

Bielefeld

Die SPD-Seniorinnen und Senioren sind mit dem Bus auf Deutschlandtour. „Die Arbeitsgemeinschaft der SPD 60plus wird in über 60 Städten und Gemeinden im ganzen Land mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um ihre Vorstellungen und Anliegen zum SPD-Zukunftsprogramm zu erfahren“, so der Bundesvorsitzende Lothar Binding. Auch in Bielefeld machte der SPD-Bus halt auf dem Altstädter Kirchplatz.