„Wie bei der netten Verwandtschaft“

„Wir trauen uns jetzt, wenn nicht, bereuen wir es eines Tages.“ Mit diesem Satz haben sich Aniko Kuyumcu und ihr Mann Levent motiviert. Die 39-Jährige hat, eben mit Rückendeckung von Mann und Söhnen (12,10), als Pächterin das Bauernhauscafé Jöllequelle an der Amtsstraße 22 übernommen. Und schon nach wenigen Öffnungstagen ist Aniko Kuyumcu überzeugt, damit den richtigen Schritt getan zu haben: „Die Stammgäste sind wieder da, neue Gäste kommen dazu. Und alle freuen sich, dass es uns wieder gibt.“

Die ehemalige Deele ist, wie alle Stuben des Bauernhauscafés, mit historischen Möbeln und Gebrauchsgegenständen ausgestattet. Auf Tischdecken, Gardinen und Kissenbezügen geben Rosen als Muster den Ton an.Die ehemalige Deele ist, wie alle Stuben des Bauernhauscafés, mit historischen Möbeln und Gebrauchsgegenständen ausgestattet. Auf Tischdecken, Gardinen und Kissenbezügen geben Rosen als Muster den Ton an.Pächterin Aniko Kuyumcu hat das Bauernhauscafé Jöllequelle neu eröffnet, Corinna Petakovic ist ihre „rechte Hand“.Der Außenbereich liegt direkt an der Jöllequelle – und die, weiß Aniko Kuyumcu, wollen viele neue Gäste unbedingt sehen.

Das Bauernhauscafé war seit Beginn des Lockdowns Anfang November 2020 geschlossen, die letzten Pächter sahen keine Möglichkeit mehr, den Betrieb weiter zu führen. Und „uns“? Aniko Kuyumcu hat vor dem Lockdown bereits zehn Jahre lang im Bauernhauscafé gearbeitet, kennt das Geschäft in- und auswendig. Zur Neueröffnung hat sie das alte Team in Küche und Service zurück geholt. Sie selbst habe nach der Schließung für eine Bäckerei gearbeitet, ihre „rechte Hand“ Corinna Petacovic hatte einen Job im Lebensmitteleinzelhandel und ja, der Schritt in die Selbstständigkeit sei „mutig“, aber: „Wir sind alle hochmotiviert.“