Wie Bello lernt, Giftköder zu melden

Bielefeld

Das ist ein Albtraum für jeden Hundebesitzer: Der Vierbeiner schnappt sich beim Spazierengehen einen Giftköder, wird schwer krank oder stirbt gar einen elenden Tod. Erst Anfang März sind Giftköder am Bohnenbach in Gadderbaum gefunden worden. Gegen den Hass mancher Menschen auf Hunde lässt sich nichts machen, wohl aber können Rex und Bello so trainiert werden, dass sie die Köder dem Halter anzeigen oder noch besser sie links liegen lassen. Hundetrainerin Heike Kleinhans weiß wie das geht und übt das auch in ihren Kursen.

Von Kerstin Sewöster