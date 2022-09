Wie die Hochschulen in OWL Energie sparen wollen

Die Universität Bielefeld bereitet sich auf die Gas- und Energiekrise vor. Jetzt wurden die Studierenden über die wichtigsten Maßnahmen benachrichtigt. Es soll ein Präsenzsemester geben, aber noch ist nicht klar, wieviel Homeoffice drinsteckt und ob die Mensa läuft und preiswert bleibt. Ein Thema, das alle Hochschulen in NRW betrifft.

Hörsäle, Seminarräume und Büros in der Universität Bielefeld werden jetzt bis maximal 19 Grad beheizt.

„Bitte denken Sie daran, sich warm genug anzuziehen.“ So bereitet Rektor Gerhard Sagerer die Studierenden der Universität Bielefeld in einer E-Mail auf das kommende Wintersemester vor. Horsäle, Büros und die Bibliothek werden bis maximal 19 Grad und nur bis 19 Uhr beheizt, in einzelnen Laboren soll die Temperatur bei 18 Grad liegen (bisher 20 Grad und bis 20 Uhr).