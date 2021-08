Wie gemacht fürs Sitzungszimmer

Das Ausleihen sei möglich etwa für die städtischen Beigeordneten, sagt Dr. Henrike Mund, seit Neuestem in der Kunsthalle für diesen Bereich zuständig. Die Kunsthalle selbst treffe eine Vorauswahl, die Werke dürften keinen bemerkenswert hohen Wert haben, müssten in nicht unkontrolliert öffentlich zugänglichen Räumen ihren Platz finden, die zudem abgeschlossen seien. Es werde stets ein Leihvertrag zwischen Kunsthalle und Stadt geschlossen. Hoffnung auf einen Nolde oder Richter, einen Chagall oder Picasso dürfe sich aber niemand machen, so Henrike Mund. Verliehen an eine „nicht-museale Institution“ wie es das Rathaus eben sei, würden nur bestimmte Arbeiten.

Anknüpfungspunkt für ein Gespräch

Gebrauch gemacht von der Möglichkeit dieser besonderen Kunst-Ausleihe haben Udo Witthaus, zuständig unter anderem für Schule und Kultur, und Ingo Nürnberger (Soziales). Beide betonen, dass die Kunst immer ein Anknüpfungspunkt für ein Gespräch sei, wenn eine Unterredung auch mit auswärtigen Besuchern anstünde. Neben der „Unterredung VIII“ hängt bei Witthaus an der Wand des Konferenzraums noch ein großformatiges Gemälde von Jimmy Ernst von 1963 mit dem Titel „Thought about“ (Nachgedacht). Das Bild mit seiner hellen und dunklen Farbgebung beziehe sich, so Witthaus, auf das Attentat auf John F. Kennedy 1963.

Ingo Nürnberger zeigt in seinem Besprechungsraum im Neuen Rathaus das Bild „Blick auf die Sparrenburg“ von Friedrich Feldmann Foto: Thomas F. Starke

Ingo Nürnberger zeigt in seinem Besprechungsraum im Neuen Rathaus ein Bild „Blick auf die Sparrenburg“ von Friedrich Feldmann, an der gegenüber liegenden Wand hängt ein Gemälde von Hans Josef Becker-Leber, das eine Erbhofbäuerin aus Schaumburg-Lippe darstellt, gemalt in den 1930er Jahren. Nürnberger: „Gerade zu diesem Bild gibt es immer viele Kommentare von Besuchern.“ Dazu hat er sich zwei kleine Skulpturen des Bildhauers Herbert Volwahsen ausgesucht; von Volwahsen stammt unter anderem der Merkurbrunnen auf dem Bunnemannplatz. In seinem Büro hängen moderne Kunst und Plakate, im Sitzungszimmer aber wollte Nürnberger „etwas mit Bielefeld-Bezug“.

Zu Beginn seiner Amtszeit sei er auf die Möglichkeit, sich Werke aus der Kunsthalle ausleihen zu können, aufmerksam gemacht worden. Er räumt ein: „Die Bilder hängen seit 2016 hier – vielleicht ist es Zeit für einen Wechsel.“ Die kleinen Plastiken will er aber auf jeden Fall weiterhin auf ihren Sockeln stehen haben.

Auch Oberbürgermeister-Portraits sind Leihgaben

Udo Witthaus sagt, dass auch die historischen Oberbürgermeister-Portraits im Nahariya-Raum des Alten Rathauses im Prinzip Leihgaben der Kunsthalle seien. Und er erinnert daran, dass in den vergangenen Jahren so manches Werk, das noch im Rathaus seinen Platz hatte, zurückgeholt worden sei in die Kunsthalle. Dazu gehörte zum Beispiel eine Wandskulptur von Oskar Schlemmer, die ein eher unbeachtetes Dasein im Foyer des Neuen Rathauses gefristet habe und jetzt im Café der Kunsthalle angebracht sei. Oder an das Bild eines Paares („Die Promenade“), das viele Jahre im Standesamt gehangen habe, nach dessen Neugestaltung aber nicht mehr so recht passte und deshalb längst wieder im Magazin der Kunsthalle ruhe.

„Man wollte zeigen, was man als Stadt so hat.“

Henrike Mund erinnert daran, dass vor der Eröffnung des Städtischen Kunsthauses Werke in kommunalem Besitz in den Amtsstuben des Rathauses und im Theater gehangen hätten: „Dahinter steckte der Repräsentationsgedanken. Man wollte zeigen, was man als Stadt so hat.“ Der erste Direktor des Städtischen Kunsthauses, Dr. Heinrich Becker, habe sich damals erstmals einen Überblick über die Werke verschafft, sie inventarisiert und dann in die sachkundige Obhut des Museums genommen.

Kämmerer Rainer Kaschel hat sich ebenfalls Kunst in seine Amtsräume geholt: aus der Artothek des Bielefelder Kunstvereins, untergebracht in der Stadtbibliothek. Dort kann sich tatsächlich jeder mit Leihausweis Kunst fürs Wohnzimmer oder fürs Büro auf Zeit leihen.