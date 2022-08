Wie ist guter Umweltschutz in Bielefeld möglich?

In vielen Regionen Deutschlands sind die Folgen des Klimawandels zu spüren. Die Co2-Emissionen steigen jährlich weltweit. Obwohl das Jahr 2020 stark durch die Corona-Pandemie geprägt wurde ist für viele Menschen das Thema Umwelt- und Klimaschutz wichtig. Der Förderverein Hof Ramsbrock in Senne und der naturwissenschaftliche Verein Bielefeld setzten sich ebenfalls mit dem Thema Umweltschutz auseinander.

Beide Vereine trafen sich jetzt auf dem Hof Ramsbrock, um den ersten Bielefelder Naturschutztag zu eröffnen. Dazu wurden alle eingeladen, die am Naturschutz in ihrer Stadt interessiert sind. In einer einstündigen Podiumsdiskussion wurde zur aktuellen Lage des Naturschutzes in der Stadt sowie die verbundenen Herausforderungen diskutiert.