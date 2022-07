Wie lange bleibt die Polizei?

Bielefeld

Wie geht es weiter in der ehemaligen Catterick-Kaserne? Nachdem die Gewerkschaft der Polizei sich, wie berichtet, dafür ausgesprochen hat, das dort seit einem Jahr in Betrieb befindliche Ausbildungszentrum der Bundespolizei auch über den bislang geplanten Zeitraum bis September 2024 hinweg aufrecht zu erhalten, gibt es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben keine aktuellen Informationen darüber, wann die Stadt Bielefeld Zugriff auf das 34 Hektar große Gelände zwischen Detmolder Straße und Lipper Hellweg in Stieghorst haben könnte.

Von Hendrik Uffmann