Perspektiven, die nicht aufgehen, Schattenverläufe, die physisch werden, Konstruktionen, die auseinanderbrechen – in präziser Acrylmalerei bringt Carsten Gude surreale Welten auf Leinwand und Papier. Natur und Zivilisation, Organisches und Materialistisches verschachteln sich in den Werken auf eigenwillige Art und Weise.

Carsten Gude ist mit einer Einzelausstellung in der Produzentengalerie vertreten.

Seinen Bildern, so Gude, liege stets die Frage nach der Wirklichkeit zugrunde. „Ist unsere Vorstellung von Realität nur eine individuell bedingte Konstruktion? Welchen Anspruch auf Eindeutigkeit besitzt dann noch die Wirklichkeit? Und laufen wir nicht somit auch in Gefahr, nur das zu sehen, was wir sehen wollen?“, fragt der 40-Jährige und kommt damit dem Radikalen Konstruktivismus eines Paul Watzlawick (Wie wirklich ist die Wirklichkeit) sehr nahe. Demnach konstruiert jedes Individuum seine eigene Wirklichkeit, die sich aus der Summe seiner Erfahrungen zusammen setzt.