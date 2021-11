Wieder Andrang beim mobilen Impfen

Bielefeld

Noch einmal bildete sich am Freitag eine lange Schlange bei einer mobilen Impfaktion der Stadt, diesmal auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Altenhagen. Rund 250 Impfwillige standen an, als der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) um zehn Uhr mit dem Impfen begann.

Von Peter Bollig