Wieder Corona-Protest

Freitag Demo und Gegendemo in Bielefeld

Bielefeld

In Bielefeld wird es am kommenden Freitag eine weitere Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen geben. Der „Lichterspaziergang“ soll um 18 Uhr auf dem Kesselbrink beginnen, heißt es in einem Aufruf auf der „Bielefeld steht auf“-Seite beim Messengerdienst Telegram. Die Polizei hat die Anmeldung der Demonstration inzwischen bestätigt. Geplant ist erneut ein Demonstrationszug rund um die Bielefelder Innenstadt.

Michael Schläger