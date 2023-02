Windelsbleiche: Stadt Bielefeld will Industriebrache  beleben

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung strebt die Stadt Bielefeld für den Bereich der früheren Metallwerke Windelsbleiche an. Der in Rot markierte Bereich zeigt aber nicht nur die seit 2012 ungenutzte Industriebrache im Osten an, sondern auch die westlich davon gelegenen Wohngebiete an Hebbelstraße und Hürdenweg, die Teil des Bebauungsplanes werden sollen.

Foto: Stadt Bielefeld