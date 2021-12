Winterdienst: „Alles ist vorbereitet“

Bielefeld

Der vergangene Februar ist noch in lebhafter Erinnerung. Nach heftigen Schneefällen herrschte vom 7. Februar an tagelang der Ausnahmezustand auf Bielefelds Straßen. Der städtische Umweltbetrieb (UWB) hat Lehren daraus gezogen, neues Gerät angeschafft und Konzepte verbessert. „Wir haben uns mit allen am Winterdienst Beteiligten enger vertaktet. Alles ist vorbereitet, dass das auf ganz schnellem Weg aktiviert werden kann“, sagt Andreas Geisler, Geschäftsbereichsleiter Stadtreinigung und Winterdienst beim UWB.

Von Jens Heinze