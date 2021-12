„Wir hängen sowas von in der Luft“

Zum zweiten Mal in Folge macht die Corona-Pandemie den Bielefelder Gastronomen einen dicken Strich durch die Rechnung. Das für die mauen Monate Januar und Februar so wichtige Geschäft zum Jahresende mit Weihnachtsfeiern und Silvesterpartys läuft ähnlich schlecht wie 2020.

„Wir sind eine der mit am stärksten getroffenen Branchen“, spricht der Bielefelder Gastronom und Hotelier Andreas Büscher, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga-Ostwestfalen, von Umsatzeinbrüchen von mehr als der Hälfte. „Die Lage ist dramatisch“, heißt es aus der Verbandsgeschäftsstelle am Niederwall. „Weihnachten findet in der bekannten Form nicht statt“, sagt Sprecher Detlef Rübenach. Nach dem Lockdown habe es einen „guten Sommer“ für die Gastronomie gegeben.