„Wir jüngeren Frauen brauchen keine  belehrenden Lebensratschläge“

Bielefeld

Sie ist eine Gegnerin der Frauenquote. Bielefelds CDU-Chefin Dr. Christiana Bauer hat den Bundesparteitag persönlich in Hannover verfolgt. Was die 33-Jährige von Friedrich Merz hält, welche Botschaft von Hannover ausgeht und ob die CDU wieder in der Lage wäre zu regieren, sagt sie im Interview.

Von André Best