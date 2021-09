"Wir kommen am Donnerstag  nicht"

Aus Protest gegen die Verkehrspolitik wollen die Mitgliedsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Bielefeld am Donnerstag keine Arbeiten in der Bielefelder Innenstadt ausführen.

Handwerker sollen pünktlich bei ihren Kunden sein, beklagen aber, dass die Verkehrssituation in Bielefeld ihre Arbeit erschwert.

"Notdienste sind davon natürlich ausgenommen", betont Martin Lang, stellvertretender Kreishandwerksmeister. Die Kreishandwerkerschaft habe in der Vergangenheit in Stellungnahmen gegenüber der Politik schon wiederholt deutlich gemacht, dass sowohl die aktuelle Verkehrssituation als auch die Planungen zur Verkehrswende speziell im Bereich der Altstadt das Bielefelder Handwerk vor kaum lösbare Probleme stelle. Auch der Rückbau der Artur-Ladebeck-Straße zugunsten eines geschützten Radweges lehnen die Handwerker ab.

"Wenn die Einsatzorte aufgrund von Baustellen, Staus und Sperrungen überhaupt erreichbar sind, stellt sich als Nächstes die Frage, wo das Servicefahrzeug überhaupt geparkt werden soll", so die Kreishandwerkerschaft. In der Nähe eines innerstädtischen Einsatzortes oder gar für die gesamte Dauer des Einsatzes sei dies auch mit dem nicht gerade preiswerten Handwerkerparkausweis kaum mehr möglich. Zahlen müssten die entstehenden Mehrkosten durch Staus und Behinderungen am Ende die Kunden.



Die bisherige Resonanz der Politik sei bestenfalls "vertröstend". Die jetzige Verkehspolitik sei nicht zu Ende gedacht. Es würden einseitig die Interessen der Radfahrer verfolgt, so Handwerks-Vize Lang.