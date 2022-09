Jedes zweite Unternehmen in OWL kann offene Stellen nicht besetzen

Mehr als 28.000 Stellen sind aktuell in Ostwestfalen-Lippe unbesetzt, bekräftigte Wolfgang Draeger, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bielefeld/Gütersloh, am Donnerstag bei der Vorstellung eines neuen Aktionsprogramms gegen den Fachkräftemangel. Vor allem in der Pflege ist die Situation dramatisch. Hier wird bis zum Jahr 2030 ein Defizit von 11.200 Mitarbeitern prognostiziert. Das Aktionsprogramm „Fachkräfte für OWL“ der Regionalagentur unter dem Dach der OWL GmbH will nun gegensteuern – mit mehr als 50 kostenlosen Aktionen wie mobile Beratung, Speeddatings, Workshops, Messen und Postkartenaktionen in ganz OWL vom 19. bis 30. September

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar