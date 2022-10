„Wir muten uns ordentlich was zu“

Bielefelder Universität will Energieverbrauch um 20 Prozent senken

Bielefeld

Die gute Nachricht zuerst: Die Energiekrise wird keine Einschränkungen für Studium und Lehre bedeuten. „Das Semester wird in Präsenz beginnen und in Präsenz enden“, versprachen jetzt Rektor Professor Dr. Gerhard Sagerer und Kanzler Dr. Stephan Becker. Allerdings wird von allen Flexibität gefordert. Die Universität Bielefeld will beheizte Flächen reduzieren und insgesamt 20 Prozent der Energiekosten einsparen.