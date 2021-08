„Wir wollen ein gutes Schweinemarkt-Gefühl“

Alles anders, dennoch der Tradition verbunden: Der Brackweder Schweinemarkt findet trotz steigender Coronazahlen am Sonntag, 29. August, statt. Erstmals in digitaler Form, aber die Freunde des Stadtfestes mit Wurzeln, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, müssen auf Liebgewonnenes nicht verzichten.

So gibt es auch in diesem Jahr fünf prall gefüllte Porzellanschweine, die mit 100, 200, 300, 400 oder gar 500 Euro gefüllt sind. Verlost werden sie während der Livestream-Veranstaltung, die um 11 Uhr beginnt – nach dem Fassbier-Anstich, an dem entgegen der bisherigen Tradition nur ein kleiner Kreis bestehend aus Sponsoren, Organisatoren und Jurymitgliedern teilnehmen kann. Auf Freibier müssen die Bürger verzichten, ebenso wie auf die Kirmes und das Sonntags-Shopping, aber es gibt ein Programm, das sich lohnt.