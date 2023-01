„Wir wollen in die Zukunft gucken“

Gastronom Andreas Büscher hat Pläne für sein Hotel in Bielefeld - Investor will Wohnraum schaffen

Bielefeld

Konfirmationen, Geburtstagsfeiern, Taufe, Trauer-Café und sommerliche Barbeque-Abende im Biergarten - das Hotel Büscher hat seinen festen Platz in der Bielefelder Gastronomie-Landschaft. Geht es nach Chef Andreas Büscher, der den Traditionsbetrieb in vierter Generation führt, stehen bald Veränderungen an.

Von Kerstin Sewöster