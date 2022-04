Wird Bielefeld „Corona-Hotspot?“

Kurz bevor landesweit Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft treten, ist die Situation in den Krankenhäusern der Stadt und beim Rettungsdienst angespannt. Der Inzidenzwert in Bielefeld ist nach wie vor hoch, lag am Freitag bei 985,6 und stieg am Samstag auf einen Wert von 1119. Gesundheitsdezernent Martin Adamski appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger: „Bleiben Sie vorsichtig und solidarisch.“

