Wirrwarr um Erschließungsbeiträge

Nach der seit Juni geltenden Änderung des Baugesetzes in NRW, wissen viele Kommunen noch immer nicht, ob und innerhalb welcher Fristen sie Kosten im Straßenbau von den Anliegern abrechnen dürfen. Die wissen - je nach Ort - noch immer nicht, ob sie plötzlich noch zur Kasse gebeten werden. Das WESTFALEN-BLATT hat in vier OWL-Kommunen nachgefragt, wie es weiter geht.

In vielen Kommunen herrscht Verwirrung um das seit Juni in NRW geltende neue Erschließungsbeitragsrecht. Einerseits entfallen nun die Anliegergebühren, wenn bereits bestehende Straßen ausgebaut werden. Andererseits müssen sich Anlieger an der erstmaligen Herstellung einer Straße weiterhin beteiligen. In diesem Fall gelten allerdings erstmals konkrete Fristen, bis zu welchem Zeitpunkt die Kommunen bei den Anliegern abrechnen dürfen.