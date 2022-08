Wirte suchen ihre Chancen

Bielefeld

Falls Russlands Präsident Wladimir Putin den Gashahn ganz zudreht, „dann wird es wohl keinen Weihnachtsmarkt in Bielefeld geben, dann haben wir vermutlich ganz andere Probleme“. Das sagte Oberbürgermeister Pit Clausen am Montag in seinen Grußworten den Gastronomen aus Ostwestfalen – und griff damit nur einen Baustein aus einer Gemengelage an Problemen und Unsicherheiten auf, mit denen sich Hoteliers und Wirte derzeit beschäftigen.

Peter Bollig