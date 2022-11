Wissen, woher wir kommen

Der Gustav-Engel-Preis 2022 geht an Lasse Stodollick. Die feierliche Preisverleihung durch den Historischen Verein für die Grafschaft Ravensberg fand traditionell am Samstag vor dem Totensonntag beziehungsweise Ewigkeitssonntag im Großen Saal des Neuen Rathauses statt. Mit dem mit 2000 Euro dotierten Preis werden seit 1990 Nachwuchsforscher ausgezeichnet, die wichtige wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der Stadt Bielefeld und des Ravensberger Landes geleistet haben. Benannt ist der Preis nach Gustav Engel (1893–1989), der von 1944 bis 1968 Vorsitzender des Vereins war.

Lasse Stodollick befasst sich in seiner Dissertation mit europäischer Verwaltungsgeschichte am Beispiel der Provinz Minden-Ravensberg. „Das war ein bislang defizitär behandeltes Forschungsgebiet“, würdigte Professor Dr. Ulrich Andermann, Vorsitzender des Historischen Vereins, die Verdienste des diesjährigen Preisträgers, der seine Dissertation an der Universität Konstanz eingereicht hatte. Andermann würdigte das intensive Quellenstudium und den Blick in das Innenleben der Mindener Kammer. „Die Arbeit lässt uns verstehen, wie moderne Demokratien herausgebildet und stabilisiert wurden“, sagte Andermann.