Wissenschaft im Rampenlicht

In der Nordsee gibt es über 1000 Bohrinseln, aus deren undichten Rohren und Bohrlöchern jährlich große Mengen Methan entweichen. Doch wie viel genau? „Die Daten aus der EU-Datenbank ‚Edgar‘ sind leider sehr ungenau“, erklärte der Mathematiker Dr. Christian Scharun am Montagabend auf dem Bundesfinale des FameLab in Bielefeld.

Der Bielefelder Niklas Hoffmann (links) belegte beim FameLab-Deutschlandfinale in der Oetkerhalle Platz 2. Christian Scharun (Karlsruhe) wird Deutschland bei der Weltmeisterschaft in England vertreten.

„Laut EU-Kommission haben die Daten eine Fehlertoleranz von plus-minus 100 Prozent.“ Was bei den rund 700 Zuschauern in der Oetkerhalle für Gelächter sorgte, hatte den Karlsruher zur Entwicklung eines Algorithmus angestachelt. Dieser nutze Satellitendaten, um die Zahlen von „Edgar“ zu korrigieren. Der nahe liegende Name: „Wallace“ – „natürlich ein Akronym“, so Christian Scharun.