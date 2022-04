Wo in Bielefeld Osterfeuer brennen werden

Nach zweijähriger Corona-Pause wird es in diesem Jahr wieder einige Osterfeuer geben. An sieben Stellen im Stadtgebiet werden Feuer entzündet.

So schön wie Osterfeuer sind, geht von ihnen allerdings auch eine Rauchentwicklung aus, die für manche Menschen zu Atembeschwerden führen kann. Es ist daher wichtig, durch einen ordnungsgemäßen Betrieb der Feuer den Rauch so gering wie möglich zu halten.

Als Brennmaterial darf deshalb ausschließlich Gehölzschnitt von Hecken, Sträuchern und Bäumen sowie Schnittholz und unbehandeltes Holz verwendet werden. Stroh ist nur in kleinen Mengen zum Anzünden zulässig. Nicht erlaubt sind beschichtetes bzw. behandeltes Holz sowie Abfälle, da diese zahlreiche Schadstoffe enthalten, die nicht in die Luft entweichen dürfen. Auch Staudenschnitt und Laub aus dem Garten gehören nicht auf das Osterfeuer, da diese meist feucht sind und viel Rauch erzeugen.

Alle Osterfeuer in Bielefeld auf einen Blick. Foto: Grafik/Stelte

Zudem können kleine Pflanzenteile von der Hitze hochgewirbelt werden und an anderer Stelle Brände erzeugen. Umweltamt und Ordnungsamt der Stadt Bielefeld bitten daher, an den genehmigten Osterfeuern nur trockenes und schadstofffreies Brennmaterial anzuliefern und nicht mehr als die maximal erlaubten 100 Kubikmeter zu verbrennen. Das Brennmaterial ist aus Gründen des Tierschutzes am Veranstaltungstag oder alternativ am Vortag umzuschichten, sofern es zu diesem Zeitpunkt nicht erst zusammengetragen wurde. Das Abbrennen von privaten, nicht genehmigten Feuern ist übrigens nach der Osterfeuerverordnung nicht zulässig.